Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Ход строительства Хрустальной площади в Дятьково проконтролировал прокурор области

2026, 27 мая 18:05
Ход строительства Хрустальной площади в Дятьково проконтролировал прокурор области
Источник фото

Ход строительства Хрустальной площади в Дятьково проконтролировал прокурор области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

В городе Дятьково продолжается благоустройство Хрустальной площади. Эскиз комплекса победил в IX Всероссийском конкурсе малых городов России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ход строительства проверил прокурор Брянской области Владимир Мосин. Он провёл выездное совещание с представителями администрации Дятьковского района и  подрядной организации ООО «Максвелл Строй».  Прокурор оценил качество работ и их соответствие графикам.

Ранее прокуратура Дятьково отреагировала на несоблюдение подрядчиком срока контракта и необеспечением заказчиком объекта электричеством. Благоустройство площади контролирует прокуратура области.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Более 300 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств в Брянской области
27 мая 15:40
Более 300 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств в Брянской области
Женщина пострадала при столкновении двух «ВАЗов» в Жуковском районе
27 мая 14:53
Женщина пострадала при столкновении двух «ВАЗов» в Жуковском районе
Врио губернатора Брянской области принял участие заседании Совета ЦФО
27 мая 13:47
Врио губернатора Брянской области принял участие заседании Совета ЦФО

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15316) брянск (6962) ДТП (2768) ГИБДД (2325) прокуратура (2111) уголовное дело (2064) Александр Богомаз (1998) суд (1791) авария (1676) мчс (1547) коронавирус (1272) дороги (1078)