2026, 27 мая 18:05

Ход строительства Хрустальной площади в Дятьково проконтролировал прокурор области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В городе Дятьково продолжается благоустройство Хрустальной площади. Эскиз комплекса победил в IX Всероссийском конкурсе малых городов России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ход строительства проверил прокурор Брянской области Владимир Мосин. Он провёл выездное совещание с представителями администрации Дятьковского района и подрядной организации ООО «Максвелл Строй». Прокурор оценил качество работ и их соответствие графикам.

Ранее прокуратура Дятьково отреагировала на несоблюдение подрядчиком срока контракта и необеспечением заказчиком объекта электричеством. Благоустройство площади контролирует прокуратура области.