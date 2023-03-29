Два жилых дома затопило в Брянске

В областном центре вода пришла в два жилых дома, сообщили в городской администрации.

Две семьи эвакуировали в Брянске из-за паводка. Вода пришла в два жилых дома: на улице Самарская, 34 в Бежицком районе и Некрасова, 2в в Радице-Крыловки. Людей перевезли в пункты временного размещения.

Также в областном центре подтоплено 56 придомовых и семь садовых участков. Больше всего пострадал Бежицкий район и посёлок Радица-Крыловка. Там работают перевозочные бригады, состоящие из спасателй и брянского казачества.