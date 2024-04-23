За компенсаций ущерба от паводка обратились 1200 брянцев

За компенсаций ущерба имуществу из-за паводка в администрацию Бежицкого района поступило 1200 заявлений от брянцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Комиссии по оценке ущерба от весеннего паводка начали работать в Бежицком районе. Там пострадали дворы и дома жителей посёлка Радица-Крыловка, улиц Самарская, Дальняя, Ново-Советская и Черниговская. В районную администрацию поступило более 1200 заявлений на компенсацию

Каждый гражданин, чьё жилище комиссия признает повреждённым паводком, получил по 10 тысяч рублей. Также если водой уничтожены предметы первой необходимости выплатят ещё по 50 тысяч рублей на одно домовладение.

В прошлом году компенсацию получили около 3000 жителей Бежицы.