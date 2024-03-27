11 лодок доставили в Радицу-Крыловку для перевозки жителей во время половодья. Об этом сообщили в городской администрации.

В посёлке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска идёт подготовка к весеннему половодью. Специалисты доставили 11 лодок со спасательным оборудованием в населенный пункт. Их будут использовать для перемещения жителей.

В ближайшее время по улице Фокина начнут установку траповой переправы. Также сотрудники дорожного управления расчищают водоотводные канавы и перепускные трубы.

За сутки в границах Брянска вода в реке Десне поднялась на 11 см, а в Болве — на 12 см.