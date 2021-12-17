Дворец единоборств в Брянске назовут именем спортсмена Артёма Осипенко

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

На встрече со спортсменами в областном правительстве глава региона Александр Богомаз рассказал, что Дворец Единоборств в областном центре будет носить имя девятикратного чемпиона мира по самбо и капитана сборной России Артёма Осипенко.

«Совсем скоро будет сдан Дворец единоборств. Он будет носить имя нашего «Русского медведя», который родился на Брянской земле, — Дворец единоборств имени Артёма Осипенко — в знак огромного уважения к нему и его заслугам», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона также сообщил, что за шесть лет в Брянской области было построено 72 спортивных объекта.