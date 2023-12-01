Дворец единоборств в Брянске стал лучшим объектом спорта России

Дворец единоборств имени Артема Осипенко в Брянске признали лучшим объектом спорта России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Церемония вручения Национальной спортивной премии прошла в Государственном Кремлевском дворце. Там собрались спортсмены и тренеры, руководители спортобъектов.

В рамках премии Дворец единоборств в Брянске был признан лучшим объектом спорта России. Награду получили губернатор Брянской области Александр Богомаз и десятикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

«От имени всех жителей региона я хочу сказать спасибо главе государства за то, что теперь в нашем приграничном регионе есть настоящая жемчужина, многофункциональный спортивный центр всероссийского масштаба», – сказал Александр Богомаз.

Ежедневно на тренировки по 20 видам спорта во Дворец единоборств приходят более пяти тысяч ребят.