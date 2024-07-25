Электричество пропало в Суземке после обстрела

Актуальные темы

Новости партнёров

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

16 июля в Тульском кремле состоялась первая зрительская премьера документального сериала «Тайны Карениной» (18+). Город для проведения премьеры был выбран не случайно. Именно в Туле состоялось знакомство Льва Николаевича Толстого с Марией Александровной Гартунг — старшей дочерью Александра Сергеевича Пушкина. Мария стала одним из ключевых прототипов Анны Карениной и она же во многом подарила Анне свой внешний облик. А идея романа у Толстого родилась благодаря прозе Пушкина. В сериале-расследовании по самому экранизируемому роману Толстого много таких деталей и параллелей.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенных на станции Карачев в Брянской области, будет ограничено 22-26 июля в связи с проведением ремонтных работ.

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».