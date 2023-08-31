Система ПВО сбила еще два беспилотника сбили над Брянским районом. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграмм -канале.

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«Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — уточнил Александр Богомаз.