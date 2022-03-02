Ещё один брянский военный погиб на Украине

Губернатор направил телеграмму со словами соболезнования его родным.

Ещё один брянский военнослужащий — старший лейтенант Вооружённых Сил Российской Федерации Евгений Бушуев — погиб во время специальной операции по защите жителей Донбасса на Украине.

Губернатор Александр Богомаз направил телеграмму со словами соболезнования родителям Евгения — Оксане Николаевне и Олегу Сабирзяновичу.

«Это невосполнимая утрата и боль для каждого из нас. Всем сердцем разделяю ваше горе. Душевных сил вам, выдержки и мужества в эти скорбные дни. Евгений Александрович Бушуев навсегда останется в нашей памяти настоящим офицером, героически выполнившим свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи Народным Республикам Донбасса», — говорится в телеграмме.