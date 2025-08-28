Ещё один мужчина получил травмы при атаке дронов на Чуровичи

Ещё один мужчина получил травмы при атаке дронов на село Чуровичи. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Днём 28 августа произошла ещё одна атака ВСУ на селе Чуровичи Климовского района. FPV-дроны ударили по гражданскому автомобилю. Ранения получил мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.