Семь наград завоевали брянские гимнастки на чемпионате и первенстве ЦФО

2026, 18 февраля 12:36
Семь наград завоевали брянские гимнастки на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

Накануне в Ярославле завершились чемпионат и первенство Северо-Западного и Центрального федеральных округов по прыжкам на батуте. Участие в соревнованиях приняли 90 спортсменов из восьми регионов. Они боролись не только за награды, но и за путёвку на чемпионат и первенство России.

Брянскую область успешно представили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.  На чемпионате золотые медали завоевали Анастасия Джем и Илья Старинский. Второе место занял Владислав Осипов.

На первенстве первыми стали Александра Герасина и Арина Зайцева. 

В групповой программе «золото» завоевали Александра Герасина, Кира Смирнова и Елизавета Бараненкова. Серебряными призёрами среди команд юниорок 13-16 лет стали  

Арина Зайцева, Арина Савостенок и Анастасия Карташова.

