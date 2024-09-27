Филиал Орловского юридического института МВД России открыли в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
На базе Брянской специальной средней школы милиции МВД СССР открыли филиал Орловского юридического института Министерства внутренних дел России имени Валерия Витальевича Лукьянова.
«Несколько поколений выпускников школы милиции, а в последующем Брянского филиала Юридического института МВД России достойно несут службу в органах внутренних дел Брянской области, выполняют задачи в приграничных районах в составе сводных отрядов полиции. Профессорско-преподавательский состав учебного заведения неоднократно был отмечен государственными и ведомственными наградами», — уточнил губернатор Александр Богомаз.
Глава региона добавил, что первыми курсантами института стали 28 ребят из Херсонской и Запорожской областей.
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