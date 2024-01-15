Глава Брянской администрации участвует в форуме на ВДНХ в Москве
Глава Брянской администрации участвует в форуме «Малая Родина – сила России» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Москве на ВДНХ проходит первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Там собрались более 7,5 тысяч глав муниципалитетов со всей страны. В числе участников и глава Брянской городской администрации Александр Макаров, руководители Фокинского и Володарского районов, а также депутаты городского Совета.
В восьми павильонах ВДНХ пройдёт 65 круглых столов, 19 лекций, а также презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти.
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