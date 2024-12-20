Город32

Главным тренером «Динамо-Брянск» стал Андрей Канчельскис

2024, 20 декабря 17:36 Лента новостей
Главным тренером «Динамо-Брянск» стал Андрей Канчельскис
Источник фото

Главным тренером «Динамо-Брянск» стал Андрей Канчельскис. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

 

Главным тренером футбольного клуба «Динамо-Брянск» стал Заслуженный мастер спорта России Андрей Канчельскис.

Андрей Антанасович играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс» и другие известные клубы зарубежья и России. Также в составе сборной страны он участвовал на Чемпионате Европы 1992 и 1996 годов.

Андрей Канчельскис был главным тренером в командах «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», латвийская «Юрмала», московский «Солярис , узбекский «Навбахор» и киргизский «Мурас Юнайтед». Также он был генеральным директором в ФК «Носта» (Новотроицк) и казахстанском «Тоболе». Андрей Канчельскис меет тренерскую категорию PRO.

 

Читайте также
Брянские футболисты выиграли матч первенства России
29 октября 12:09
Брянские футболисты выиграли матч первенства России
Ветераны команды «Динамо» сыграли вничью с футболистами общества «Динамо»
10 июля 14:36
Ветераны команды «Динамо» сыграли вничью с футболистами общества «Динамо»
Брянские футболисты выиграли два матча подряд
12 мая 14:36
Брянские футболисты выиграли два матча подряд
Юные брянские футболисты отметили 10-летие комплекса ГТО
21 марта 11:08
Юные брянские футболисты отметили 10-летие комплекса ГТО

Новости регионов

Актуальные темы

Происшествия
Жилой дом уничтожил огонь в Брянске
Лента новостей
Брянщина находится в лидерах по строительству и ремонту судов
Общество
Ёлочные базары открылись в Брянске
Политика
Руководитель брянского промышленного холдинга Сергей Горелов прокомментировал пресс-конференциюПрезидента России
Происшествия
19-летнего пешехода сбили два автомобиля в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай: в России заработала горячая линия Деда Мороза
Все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай: в России заработала горячая линия Деда Мороза

«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) в третий раз открывает горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. По телефону 8 800 101-10-42 дети смогут разгадать зимние загадки, рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставить пожелания Деду Морозу. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 30 декабря 2024 года. Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Количество машинистов и помощников машинистов локомотивов на МЖД выросло почти на 2%
Количество машинистов и помощников машинистов локомотивов на МЖД выросло почти на 2%

С 14 октября на МЖД количество машинистов и помощников машинистов локомотивов увеличилось на 148 человек, то есть на 1,8%. 85 из них – это бывшие сотрудники, которые снова вернулись на работу в компанию. В настоящее время на столичной магистрали трудятся 8234 работника локомотивных бригад, это машинисты и помощники машиниста тепловозов, электровозов и паровозов.

Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского
Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

Как сообщает телеграм канал “ИнформБюро”, 17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.