Главным тренером «Динамо-Брянск» стал Андрей Канчельскис. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Главным тренером футбольного клуба «Динамо-Брянск» стал Заслуженный мастер спорта России Андрей Канчельскис.

Андрей Антанасович играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс» и другие известные клубы зарубежья и России. Также в составе сборной страны он участвовал на Чемпионате Европы 1992 и 1996 годов.

Андрей Канчельскис был главным тренером в командах «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», латвийская «Юрмала», московский «Солярис , узбекский «Навбахор» и киргизский «Мурас Юнайтед». Также он был генеральным директором в ФК «Носта» (Новотроицк) и казахстанском «Тоболе». Андрей Канчельскис меет тренерскую категорию PRO.