Годовщину вывода войск из Афганистана отметили в Брянске

35-ю годовщину вывода войск из Афганистана отметили у мемориала «Круговая оборона» в Брянске. Об этом рассказали в горадминистрации.

35-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан отметили в Брянске. Памятные мероприятия прошли у мемориала «Круговая оборона». В митинге участвовали глава региона Александр Богомаз, чиновники, депутаты, воины-интернационалисты, родные погибших военнослужащих, представители силовых структур, юнармейцы и кадеты.

К подножию памятника собравшиеся возложили красные гвоздики и венки. Память бойцов почтили минутой молчания.

«Мы склоняем головы в память о тех, кто до последнего вздоха и удара сердца оставался верным Отчизне, воинской присяге и боевым товарищам. Низкий поклон матерям за то, что они воспитали достойных сыновей нашей Родины!» – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.