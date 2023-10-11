Граждан Индии и Бангладеша выдворили из России по решению брянского суда

В Брянске сотрудники полиции во время проверки задержали пятерых граждан Бангладеша и одного гражданина Индии. Выяснилось, что срок виз иностранцев истек. Наряду с этим, представитель Индии нарушил правила въезда, указав целью своего пребывания «туризм».

Судьба зарубежных граждан, нарушивших режим пребывания, решилась в суде. Во время слушания дела они признались, что намеревались через Брянск хотели отправиться в Германию. В результате иностранцев признали виновными в совершении административных правонарушений.

Каждому из осужденных предстоит оплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, суд принял решение принудительно выдворить их из страны. В ближайшее время приговор вступит в законную силу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.