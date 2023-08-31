Группу диверсантов задержали в Навлинском районе

Сотрудники ФСБ и Росгвардии обезвредили семерых диверсантов в Навлинском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сотрудники ФСБ России и Росгвардии по Брянской области задержали диверсантов в Навлинском районе.

«30 августа 2023 года на территории Брянской области пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и ССО Министерства обороны Украины. Целью диверсантов было совершение серии резонансных террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры», — подчеркнул брянский губернатор Александр Богомаз.

Двоих боевиков ликвидировали, пятерых — задержали. Трое из них были ранены.

«У каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения», — добавил Александр Богомаз.