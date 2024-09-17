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Губернатор поздравил жителей с годовщиной освобождения Брянска от фашистских оккупантов

2024, 17 сентября 10:10 Лента новостей
Губернатор поздравил жителей с годовщиной освобождения Брянска от фашистских оккупантов
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Губернатор Александр Богомаз в своих соцсетях поздравил жителей с годовщиной освобождения Брянска от фашистских оккупантов. 

81 год назад войска Брянского фронта выгнали из Брянска войска фашистской германии. 

«Брянский край всегда был надежным щитом и заступником нашей Родины, а его жители одними из первых вставали на защиту страны от врага. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине! Наши ветераны сражались за жизнь, за мир, за нашу великую Родину. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость», – подчеркнул Александр Богомаз.  

Глава региона выразил благодарность военным, которые в настоящее время защищают страну. 

«Мы склоняем головы перед всеми, кто пал в жестоких боях за освобождение Брянского края, и перед теми, кто отдал свою жизнь ради мира уже в наше время. Благодаря их мужеству, героизму, силе духа Россия продолжает свой великий исторический путь сильного и независимого государства. Вечная память Героям!» – сказал Александр Богомаз. 

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