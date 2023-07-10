Губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле брянского села
Человек получил ранение при обстреле села Подывотье Севского района. О происшествии в своем телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден жилой дом и хозяйственная постройка», – уточнил глава региона.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Глава региона также добавил, что после проведения оперативных мероприятий комиссия оценит ущерб. Также специалисты проведут необходимые восстановительные работы.
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