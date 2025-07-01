Коммунальные услуги в Брянской области подорожали на 11,4% с 1 июля. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С 1 июля по решению Правительства Российской Федерации выросли тарифы на коммунальные услуги. В среднем в Брянской области сумма в квитанции должна измениться на 12,3 %.

«Это вынужденная мера, необходимость, средства идут в том числе и на модернизацию коммунальной инфраструктуры, которую мы планомерно проводим. Но мы не повышаем тарифы по максимальной планке, у нас они повысятся в среднем на 11,4 %, и это один из самых низких темпов роста платы граждан за коммунальные услуги в Центральном федеральном округе», — уточнил Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что тарифы на ЖКУ в Брянской области остаются одними из самых низких среди 18-ти регионов Центрального федерального округа. Регион занимает 15 место по стоимости электроэнергии, водоснабжения и обращению с ТКО. По цене на природный газ Брянщина находится на 12 месте.