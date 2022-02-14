Лаборатории в Брянской области работают без выходных

Число ПЦР-тестов выросло в два раза.

В Брянской области лаборатории работают в четыре смены без выходных. Мазки из всех муниципальных образований региона туда доставляют дважды в день.

«Мы в два раза нарастили количество ПЦР-тестирований по сравнению с тем, что было ещё неделю назад. Мы с вами определились ещё три недели назад, когда входили в отрезок с новым штаммом Омикрон: нужно, чтобы главы всех муниципальных образований оказывали помощь в доставке проб в Брянск, и человек получал в течение 24 часов в электронном виде отчёт, болен он или нет», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз на заседании оперативного штаба.