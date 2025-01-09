Легковушка насмерть сбила мужчину на трассе в Новозыбковском районе
Легковушка насмерть сбила мужчину на трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На автомобильной дороге «Новозыбков-Деменка-Кожановка в Новозыбковском районе произошла смертельная авария. 46-летний водитель на автомобиле Nissan Almera сбил 65-летнего пешехода. Мужчина шёл по проезжей части.
Пешеход от полученных травм умер до приезда медицинской помощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.