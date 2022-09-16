Медучреждения Брянской области получили новые машины

46 автомобилей передали медицинским учреждениям региона. Об этом сообщили в пресс-службы Брянской областной думы.
Торжественная церемония прошла в пятницу, 16 сентября, на центральной площади Брянска. Губернатор Брянской области и спикер Валентин Суббот вручения учреждениям здравоохранения 46 автомашин для оказания скорой медицинской помощи.
«У нас стало хорошей и доброй традицией собираться здесь, на главной площади столицы нашего региона, по очень важным и торжественным поводам. Сегодня мы собрались в преддверии празднования 79-й годовщины освобождения брянского края от немецко-фашистских захватчиков, чтобы вручить новые машины для медицинских организаций области», – подчеркнула глава региона.
Александр Богомаз сказал, что за последние годы для медучреждений был куплен 471 автомобиль. Все «скорые» оснащены современным оборудованием.
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