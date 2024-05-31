Международный турнир по боксу стартовал в Брянске

Международный турнир по боксу среди в Брянске собрал сотрудников силовых ведомств из России и Белоруссии. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске открылся международный турнир «Динамо» по боксу среди сотрудников силовых ведомств. Мероприятие посвятили 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщине образования УМВД России по Брянской области. На турнир собрались спортсмены из силовых ведомств Центрального федерального округа и республики Беларусь.

«Этот турнир — дань уважения к подвигу тех, кто сумел выстоять и победить в самой жестокой и кровопролитной в истории войне. Он очень важен для пропаганды спорта и для воспитания нашего подрастающего поколения», – подчеркнул Александр Богомаз.