Минувшей ночью система ПВО уничтожила 24 вражеских БпЛА над Брянщиной

2025, 08 декабря 08:05
Минувшей ночью система ПВО уничтожила 24 вражеских БпЛА над Брянщиной
Минувшей ночью система ПВО уничтожила 24 вражеских БпЛА над Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

В ночь с 7 на 8 декабря территория Брянской области вновь попала под массированную атаку ВСУ.  Военные Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионам 24 вражеских беспилотников самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели. 

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – подчеркнул Александр Богомаз.

