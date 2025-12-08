Минувшей ночью система ПВО уничтожила 24 вражеских БпЛА над Брянщиной

2025, 08 декабря 08:05

Минувшей ночью система ПВО уничтожила 24 вражеских БпЛА над Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 7 на 8 декабря территория Брянской области вновь попала под массированную атаку ВСУ. Военные Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионам 24 вражеских беспилотников самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – подчеркнул Александр Богомаз.