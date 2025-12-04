Брянские кадеты передали подмосковным копию Знамени Победы

2025, 04 декабря 16:32

Брянские кадеты передали подмосковным копию Знамени Победы на форуме «Патриот – это я». Об этом событии рассказали в региональном департаменте образования и науки.

В конце ноября в подмосковном центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» прошёл межрегиональный форум «Патриот – это я». Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в нём приняли около тысячи юных защитников из патриотических клубов и добровольческих объединений России, Белоруссии и Абхазии. О военных годах школьникам рассказали ветераны Великой Отечественной войны.

В рамках форума прошла церемония передачи копии Знамени Победы. Воспитанники Стародубской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного получили реликвию неделю назад от представителей Смоленской области. Копию Знамени кадеты передали школьникам из Московской области.

Форум завершился праздничной программой и фотосессией со знаменем.