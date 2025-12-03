Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Военные уничтожили 22 БпЛА минувшей ночью над Брянщиной

2025, 03 декабря 10:04
Военные уничтожили 22 БпЛА минувшей ночью над Брянщиной
Военные уничтожили 22 вражеских БпЛА минувшей ночью над Брянщиной. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

В ночь со 2 на 3 декабря ВСУ провели массированную атаку по Брянской области.  22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа заметили военнослужащие Минобороны России над регионом. Система противовоздушной обороны сбила всех нарушителей границы.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – подчеркнул Александр Богомаз.

