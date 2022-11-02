Мобилизованные брянцы проходят подготовку в Курской области

Мобилизованные из Брянской области военные проходят подготовку в Курской области. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«В Курской области военную подготовку проходят наши мобилизованные ребята. По моему поручению в часть выехали мой заместитель по внутренней политике Татьяна Кулешова и Герой Российской Федерации, председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко», – уточнил глава региона.

Чиновники пообщаются с военнослужащими и оценят условия проживания и уровень подготовки. Также брянцам передали экипировку.

«После прохождения подготовки военнослужащие отправятся защищать мирных жителей и нашу Родину, и для несения службы им необходима дополнительная экипировка. Для наших мобилизованных ребят мы передали все необходимое: спальные мешки, личные вещи, продовольственную продукцию брянских предприятий», – отметил Александр Богомаз.