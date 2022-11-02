Город32

Мобилизованные брянцы проходят подготовку в Курской области

2022, 02 ноября 12:14 Лента новостей
Мобилизованные брянцы проходят подготовку в Курской области
Источник фото

Мобилизованные из Брянской области военные проходят подготовку в Курской области. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз. 

«В Курской области военную подготовку проходят наши мобилизованные ребята. По моему поручению в часть выехали мой заместитель по внутренней политике Татьяна Кулешова и Герой Российской Федерации, председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко», – уточнил глава региона.

Чиновники пообщаются с военнослужащими и оценят условия проживания и уровень подготовки. Также брянцам передали экипировку. 

«После прохождения подготовки военнослужащие отправятся защищать мирных жителей и нашу Родину, и для несения  службы им необходима дополнительная экипировка. Для наших мобилизованных ребят мы передали все необходимое: спальные мешки, личные вещи, продовольственную продукцию брянских предприятий», – отметил Александр Богомаз.

Читайте также
Мужчина погиб под колёсами иномарки на брянской трассе
02 ноября 12:33
Мужчина погиб под колёсами иномарки на брянской трассе
Выплаты получили 64% мобилизованных брянцев
02 ноября 11:02
Выплаты получили 64% мобилизованных брянцев
Брянская теннисистка завоевала «серебро» на турнире в Бахрейне
02 ноября 10:35
Брянская теннисистка завоевала «серебро» на турнире в Бахрейне
Памятник генерал-прокурору открыли в Карачевском районе
02 ноября 10:02
Памятник генерал-прокурору открыли в Карачевском районе

Новости регионов

02.11.2022 12:47
Проблемы при дворе
На что жалуются горожане председателю облдумы? На днях председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Смоленске. Горожане жаловались на отсутствие освещения и благоустройства, затопленные подвалы домов и халатность профильных ведомств. Нечистоты и темнота Жильцы многоэтажного дома по улице Кутузова, 30 уже на протяжении длительного времени вынуждены дышать нечистотами — у них затоплен
02.11.2022 12:46
«Они сражались за Родину»
В Смоленском районе простились с бойцами Красной Армии. Каждый год на Смоленщине в конце полевого сезона поисковики подводят итоги «Вахты Памяти». В этом году снова была проделана огромная работа, за плечами – 16 захоронений. Проститься с найденными бойцами в деревню Новые Батеки Смоленского района приехали военнослужащие, депутаты облдумы, активисты партии и местные жители. – Всего
02.11.2022 12:44
Для комфорта пациентов 
Как в регионе проходит переоснащение медучреждений? В Смоленской области продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой ремонтируют больницы и поликлиники, а сами медучреждения получают новый транспорт и оборудование. На эти цели в 2022 году из средств областного и федерального бюджетов направлено порядка 934 млн рублей. Подробно о том, какие планы уже
02.11.2022 12:42
Решение отменено
В Смоленске на прошлой неделе прошло очередное заседание областной призывной комиссии по мобилизации граждан, председателем которой является губернатор Алексей Островский. В числе иных вопросов члены комиссии рассмотрели поступившие обращения от смолян, необоснованно, по их мнению, призванных в рамках частичной мобилизации. «Исходя из принципиальной позиции нашего президента в части соблюдения прав каждого гражданина и данного поручения
02.11.2022 12:41
Маткапитал – по новым правилам
Депутаты Смоленской областной Думы на очередном заседании 27 октября одобрили законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в областной закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трёх и более детей. Документ вступит в силу с 1 января следующего года. Законопроект был внесён на рассмотрение регионального парламента губернатором Алексеем Островским. Глава региона рассказал о сути корректировки существующих подходов
31.10.2022 12:12
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Смоленской области. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая пройдет с 21 октября по 21 ноября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2022 года на переездах Смоленской области в границах МЖД произошло два ДТП. Все столкновения автотранспорта с

Актуальные темы

Общество
На Брянщине начали вывешивать координаты бомбоубежищ
Общество
В Брянске опубликовали ролики с ночным хлопком . Видео
Общество
В Гордеевке похоронили погибшего в Украине сержанта
Происшествия
У ЦУМа случилось массовое ДТП с пострадавшими
Общество
Брянский фотограф рассказал о съемках обнаженной натуры

Новости партнёров

О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования
О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования

Заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Н.А. Новикова отвечает на ряд наиболее интересующих вопросов.

Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink
Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink

В ноябре становится холоднее, вечера все длиннее, а значит, самое время собраться в тепле и заняться любимым делом: изучать самое непонятное существо на свете — человека. Ноябрьские премьеры в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») расскажут реальные и сказочные истории о разных людях: опасных преступниках и скромных героях, любящих родителях и трудных подростках, тех, кто состоялся в жизни и тех, кто потерялся, у кого большое сердце, а у кого только большие деньги. Но, как и всегда, самыми фантастическими оказываются истории из жизни обычных людей. Сказки для взрослых Иногда известные и, казалось бы, заезженные сказочные сюжеты в работах современных кинематографистов получают самую неожиданную интерпретацию и актуализацию.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни ноября
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни ноября

В праздничные дни ноября в график движения некоторых пригородных поездов Брянской области будут внесены изменения.

Годовые отчеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 2021 – лучшие среди компаний с капитализацией до 40 млрд рублей
Годовые отчеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 2021 – лучшие среди компаний с капитализацией до 40 млрд рублей

Годовые отчеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год получили престижные награды в юбилейном XXV конкурсе годовых отчетов, организованном Московской биржей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.