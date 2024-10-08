Молодой водитель погиб в ДТП в брянском селе

19-летний водитель мопеда погиб в ДТП в брянском селе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Первомайской в селе Великая Топаль Клинцовского района. 19-летний водитель не справился с управление мопеда «Альфа 50В». Транспортное средство съехало с дороги и врезалось в электроопору.

Молодой водитель от полученных травм умер на месте. Его 21-летний пассажир с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга попал в больницу.

По предварительным данным юный байкер был нетрезв. Водительских прав у него не было. Мотошлемами оба юноши также пренебрегли.