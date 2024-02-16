Муниципалитеты Брянщины получили 15 новых автомагазинов по поручению Президента России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На центральной площади Брянска прошла торжественная церемония вручения новых специализированных передвижных магазинов. 15 автолавок, стоимостью почти 60 млн рублей, передали девяти муниципалитетам. По две машины получили приграничные Суземский, Стародубский, Погарский, Севский, Трубчевский и Климовский районы. Ещё по одной отправятся в Почепский, Унечский и Злынковский районы.

«Автолавки оборудованы холодильными витринами, морозильными камерами, автономными отопительными приборами, бензогенератором, кондиционером — продукты питания можно доставлять в любое время года. Важно, что в специализированных автомагазинах будут продаваться продукты питания именно от наших, брянских производителей», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По поручению Президента России Владимира Путина, Минпромторг закупил 233 автолавки за счёт федерального бюджета. Технику безвозмездно передали Луганской и Донецкой народным республикам, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областям.