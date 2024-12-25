Муниципальные премии получили работники культуры и педагоги Брянска

Муниципальные премии получили 50 работников культуры и 50 педагогов Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии прошла церемония вручения муниципальных премий. Традиционно сертификаты на 30 тысяч рублей получили 25 учителей, 20 воспитателей детских садов, пять педагогов дополнительного образования, а также 50 работников культуры и искусства. Награды им вручили руководители города Марина Дбар и Александр Макаров.

«Пусть эти премии станут для вас дополнительным стимулом и дальше плодотворно трудиться, и созидать на благо нашего любимого города!» — сказала Марина Дбар.