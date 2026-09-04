Мужчин и женщина ранены при нападении дронов в Суземском районе

2026, 04 сентября 09:43

Мужчин и женщина ранены при нападении дронов в Суземском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки Брянщина вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии сбили в небе над регионом 247 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В сёлах Алешковичи и Негино в Суземском районе дроны-камикадзе напали на два гражданских автомобиля. Ранения получили мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали.