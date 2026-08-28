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Третий производственный цех завода «ГазЭнергоКомплект» открыли в Брянской области

2026, 28 августа 13:04
Третий производственный цех завода «ГазЭнергоКомплект» открыли в Брянской области
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Третий производственный цех завода «ГазЭнергоКомплект» открыли в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

Накануне в Брянском районе открылся третий производственный цех завода «ГазЭнергоКомплект». Инвестиционный проект был реализован в условиях санкций, жёстких кредитных условий, ограничений и прямого давления на регион и на предприятие.

«За четыре года работы предприятие развило производство, наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологичного оборудования для нефтегазового комплекса России», – отметил Егор Ковальчук.

На заводе создано более 400 рабочих мест. За 2025 года в бюджет Брянской области от предприятием перечислено более 1 млрд рублей.

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