Третий производственный цех завода «ГазЭнергоКомплект» открыли в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Накануне в Брянском районе открылся третий производственный цех завода «ГазЭнергоКомплект». Инвестиционный проект был реализован в условиях санкций, жёстких кредитных условий, ограничений и прямого давления на регион и на предприятие.
«За четыре года работы предприятие развило производство, наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологичного оборудования для нефтегазового комплекса России», – отметил Егор Ковальчук.
На заводе создано более 400 рабочих мест. За 2025 года в бюджет Брянской области от предприятием перечислено более 1 млрд рублей.