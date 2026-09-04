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Промышленность

Сергей Горелов: день открытых ворот проведут на заводе

2026, 04 сентября 09:56
Сергей Горелов: день открытых ворот проведут на заводе
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Такое мероприятие готовят на брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис». Если про «Дни открытых дверей», когда на предприятия и организации приглашаются желающие ознакомиться с производством и деятельностью приглашаются все желающие, то на заводе, которым руководит Сергей Горелов, решили пойти ещё дальше.

— Конечно, двери у нас тоже есть, но в основном грузы в заводские цеха поступают через огромные ворота, — говорит Сергей Иванович, — сюда может заехать и большая фура и целый тепловоз с вагонами, благо в цеха ведут и железнодорожные пути.

На самом деле так и происходит. Внутрь завода въезжают грузовики с металлопрокатом, необходимым оборудованием, а обратно выходят новые, пахнущие свежей краской механизмы, которые востребованы в разных отраслях народного хозяйства страны. А внутри цехов работают те мастера-волшебники, которые и занимаются превращением железа в нужные аппараты, узлы и агрегаты.

Вот на их труд и приходят смотреть будущие инженера, конструкторы и специалисты-металлисты. Для них, для новой смены на заводе готовы распахнуть не только двери с калитками, но и ворота.

— Приходите, будем рады передать вам знания, опыт и умения, — говорит Сергей Горелов, — о дате мероприятия сообщим дополнительно.

Фото: пресс-служба завода ЛДС

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