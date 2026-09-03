Кражу велосипеда раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 03 сентября 17:39

Кражу велосипеда от магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 53-летний житель города Брянска. Он оставил свой велосипед около магазина на улице Тельмана в Володарском районе. Транспортное средство мужчина пристегнул специальным тросом и оставил на несколько дней без личного присмотра. Вернувшись заявитель не нашёл своё имущество на прежнем месте. Ущерб превысил 8000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен ранее судимый 35-летний житель областного центра. Глубокой ночью подозреваемый перерезал противоугонный трос и уехал на чужом на велосипеде.

Транспорт правоохранители вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение.