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Криминал

Кражу велосипеда раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 03 сентября 17:39
Кражу велосипеда раскрыли стражи порядка в Брянске
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Кражу велосипеда от магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился 53-летний житель города Брянска. Он оставил свой велосипед около магазина на улице Тельмана в Володарском районе. Транспортное средство мужчина пристегнул специальным тросом и оставил на несколько дней без личного присмотра. Вернувшись заявитель не нашёл своё имущество на прежнем месте. Ущерб превысил 8000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен ранее судимый 35-летний житель областного центра. Глубокой ночью подозреваемый перерезал противоугонный трос и уехал на чужом на велосипеде.

Транспорт правоохранители вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение.

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