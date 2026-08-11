Соревнования прошли 9 августа в селе Алешинка Навлинского района.

Брянские лесорубы заняли второе место на открытом чемпионате области «Лесоруб 2026», который прошел 9 августа в селе Алешинка Навлинского района. В состязаниях участвовали профессионалы из Брянской, Владимирской, Московской областей, Республики Марий Эл, Чувашской Республики и Республики Беларусь.

В программу вошли валка дерева, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка, обрезка сучьев и командная эстафета. Впервые в чемпионате участвовали две женщины, а также юниоры, включая представителя Навлинского района Владислава Федина.

В командном зачете победу одержала команда Республики Беларусь, третье место заняла Чувашская Республика. В личном зачете бронзу завоевал Владимир Буянов из Брянской области. Команду региона представляли Владимир Буянов, Сергей Козорез, Андрей Азарин и Владислав Федин под руководством тренера Алексея Маркина.