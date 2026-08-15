Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

В Брянске завершили осмотр пострадавших при ракетном ударе

2026, 15 августа 08:45
В Брянске завершили осмотр пострадавших при ракетном ударе
Источник фото

Девяти жителям оказана медицинская помощь.

 

В Брянске завершен осмотр пострадавших при ракетном ударе по жилому дому в Советском районе. Медицинская помощь была оказана девяти жителям, один человек погиб, трое госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. Пожар на объекте локализовали спасатели. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Егор Ковальчук.

Следственным управлением по Брянской области и сотрудниками Брянской городской администрации проводится поквартирный обход для установления и оценки ущерба. Волонтерские организации подключились к уборке дворовой территории и помощи жильцам.

С утра 15 августа строительные организации Брянской области приступят к работам по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий. 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

250 брянских молодых людей станут именными стипендиатами
15 августа 08:52
250 брянских молодых людей станут именными стипендиатами
Брянские подметальные машины очистили городские улицы
14 августа 14:21
Брянские подметальные машины очистили городские улицы
В Советском районе Брянска временно отключили газ
14 августа 13:41
В Советском районе Брянска временно отключили газ

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16140) брянск (7158) ДТП (2831) ГИБДД (2398) прокуратура (2160) уголовное дело (2111) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1708) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1128)