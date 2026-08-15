В Брянске завершили осмотр пострадавших при ракетном ударе

2026, 15 августа 08:45

Девяти жителям оказана медицинская помощь.

В Брянске завершен осмотр пострадавших при ракетном ударе по жилому дому в Советском районе. Медицинская помощь была оказана девяти жителям, один человек погиб, трое госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. Пожар на объекте локализовали спасатели. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Егор Ковальчук.

Следственным управлением по Брянской области и сотрудниками Брянской городской администрации проводится поквартирный обход для установления и оценки ущерба. Волонтерские организации подключились к уборке дворовой территории и помощи жильцам.

С утра 15 августа строительные организации Брянской области приступят к работам по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий.