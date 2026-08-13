Брянские дорожники за сутки отремонтировали 130,5 квадратных метров дорог

2026, 13 августа 11:19

Работы шли на улицах с низкой нагрузкой с применением горячего асфальта, струйно-инъекционного метода и асфальтобетонной крошки.

Брянские дорожники продолжают ремонтировать дороги в областном центре. За сутки отремонтировали 130,5 квадратных метров дорог. Подсыпку асфальтобетонной крошкой выполнили в проезде вдоль дома 150 по Красноармейской, на Станке Димитрова, 57, и на Грибоедова, 1.

Ямочный ремонт горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом провели на улицах Молодой Гвардии, Ново-Советской, Севской и в переулке Загородном.

Сегодня, 13 августа, работы запланированы на улице Дятьковской в Бежицком районе. Об этом сообщили в дорожном управлении города Брянска.