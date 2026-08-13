Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
На дорогах

Брянские дорожники за сутки отремонтировали 130,5 квадратных метров дорог

2026, 13 августа 11:19
Брянские дорожники за сутки отремонтировали 130,5 квадратных метров дорог
Источник фото

Работы шли на улицах с низкой нагрузкой с применением горячего асфальта, струйно-инъекционного метода и асфальтобетонной крошки.

 

Брянские дорожники продолжают ремонтировать дороги в областном центре. За сутки отремонтировали 130,5 квадратных метров дорог. Подсыпку асфальтобетонной крошкой выполнили в проезде вдоль дома 150 по Красноармейской, на Станке Димитрова, 57, и на Грибоедова, 1.

Ямочный ремонт горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом провели на улицах Молодой Гвардии, Ново-Советской, Севской и в переулке Загородном.

Сегодня, 13 августа, работы запланированы на улице Дятьковской в Бежицком районе. Об этом сообщили в дорожном управлении города Брянска.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянске открылась выставка заслуженного художника Евгения Фетисова
13 августа 10:36
В Брянске открылась выставка заслуженного художника Евгения Фетисова
В Советском районе Брянска вручили памятные медали в честь подвига партизан и подпольщиков
13 августа 09:57
В Советском районе Брянска вручили памятные медали в честь подвига партизан и подпольщиков
Воспитанники Дворца единоборств победили на турнире по настольному теннису в Брянске
13 августа 09:29
Воспитанники Дворца единоборств победили на турнире по настольному теннису в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16120) брянск (7146) ДТП (2830) ГИБДД (2398) прокуратура (2159) уголовное дело (2106) Александр Богомаз (1998) суд (1806) авария (1708) мчс (1575) коронавирус (1272) дороги (1128)