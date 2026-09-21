Мужчина погиб при нападении дрона на жилой дом в Погарском районе

2026, 21 сентября 09:09

Мужчина погиб при нападении дрона на жилой дом в Погарском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили 65 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, в селе Андрейковичи Погарского района дрон-камикадзе атаковал жилой дом. Смертельные ранения получил хозяин.

Также дроны-камикадзе напали на движущиеся автомобили на автодороге Стародуб-Клинцы и около села Картушин Стародубского района. Двое мужчин и женщина получили травмы. Их доставили в больницу.