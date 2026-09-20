Брянские полицейские задержали двух подозреваемых в краже денег у пенсионерки

2026, 20 сентября 14:19

Брянские полицейские задержали двух молодых девушек, подозреваемых в краже 50 тысяч рублей из дома пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратилась 79-летняя жительница Клинцовского района. У неё из дома пропали 50 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала полицейским, что к ней домой приходили две молодые женщины, которые представились медицинскими работниками. Пока одна из посетительниц «обследовала» потерпевшую, другая якобы осматривала жилище.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастны 22-летняя ранее судимая жительница района и её 18-летняя подельница. Подозреваемые признались в содеянном.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».