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Криминал

Брянские полицейские задержали двух подозреваемых в краже денег у пенсионерки

2026, 20 сентября 14:19
Брянские полицейские задержали двух подозреваемых в краже денег у пенсионерки
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Брянские полицейские задержали двух молодых девушек, подозреваемых в краже  50 тысяч рублей из дома пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В отдел полиции обратилась 79-летняя жительница Клинцовского района.  У неё из дома пропали 50 тысяч рублей. 

Пенсионерка рассказала полицейским, что к ней домой приходили две молодые женщины, которые представились медицинскими работниками. Пока одна из посетительниц «обследовала» потерпевшую, другая якобы осматривала жилище.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастны 22-летняя ранее судимая жительница района и её 18-летняя подельница. Подозреваемые признались в содеянном.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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