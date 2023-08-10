Мужчина погиб при обстреле села Чаусы

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле села Чаусы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

10 августа под обстрел ВСУ попало село Чаусы Погарского района.

«В результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что повреждения получило имущества сельхозпредприятия. На месте работают оперативные и экстренные службы.