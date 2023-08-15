Мужчина пострадал при нападении диверсантов в Брянской области
Работник сельхозпредприятия пострадал при нападении диверсантов в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметил Александр Богомаз.
Напомним, в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа была предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ.