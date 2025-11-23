Мужчина пострадал при нападении дрона на Стародубский округ. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне днём дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Азаровка Стародубского муниципального округа. При нападении лёгкую контузию получил мужчина. Его доставили в больницу. Также осколками повреждён гражданский автомобиль.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.