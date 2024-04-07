Мужчина пострадал при обстреле брянского посёлка
Мужчина получил ранения при обстреле посёлка Красный Бор. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне под обстрел ВСУ попал посёлок Красный Бор Климовского района. Повреждения получили несколько жилых домов.
«В результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор Александр Богомаз.
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