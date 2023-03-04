На брянской телебашне зажгли подсветку в честь Фёдора из Любечане

Специальную подсветку зажгли на телебашне в Брянске в честь юного Героя Фёдора из Любечане. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Сотрудники областного радиотелевизионного передающего центра решили поддержать мальчика Фёдора из села Любечане. Напомним, на машину со школьниками напала диверсионная группа. Ребенок был ранен, но смог увести в безопасное место двух девочек. Сейчас Федя восстанавливается после операции в детской областной больнице.

3 марта вечером на с наступлением темноты на телебашне в Брянске появились слова «Фёдор, ты — наш герой!». Надпись видно из больничной палаты.

«Низкий поклон мальчику и его родителям за то, что воспитали настоящего защитника!» — сказала директор Брянского ОРТПЦ Ирина Малявко.