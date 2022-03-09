На Первом канале рассказали о женщине-старпоме ледокола из Унечи

Раньше Марина Старовойтова учила русскому языка и литературе детей.

В программе «Вести» на Первом канале рассказали о Марине Старовойтовой – старшем помощнике капитана атомного ледокола «Ямал». Раньше она преподавала русский язык и литературу в школе в Унече.

Морская карьера учительницы началась в 2005 году в Мурманске. Она была матросом на атомном контейнеровозе «Севморпуть». Задачи она выполняла наравне с мужчинами. Марина заочно закончила Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. А потом дослужилась до старшего помощника капитана. На российском атомном ледокольном флоте всего две женщины такой профессии.

Дома из вахты Марину Старовойтову ждёт десятилетний сын Артём.