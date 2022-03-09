На Первом канале рассказали о женщине-старпоме ледокола из Унечи
Раньше Марина Старовойтова учила русскому языка и литературе детей.
В программе «Вести» на Первом канале рассказали о Марине Старовойтовой – старшем помощнике капитана атомного ледокола «Ямал». Раньше она преподавала русский язык и литературу в школе в Унече.
Морская карьера учительницы началась в 2005 году в Мурманске. Она была матросом на атомном контейнеровозе «Севморпуть». Задачи она выполняла наравне с мужчинами. Марина заочно закончила Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. А потом дослужилась до старшего помощника капитана. На российском атомном ледокольном флоте всего две женщины такой профессии.
Дома из вахты Марину Старовойтову ждёт десятилетний сын Артём.
Читайте также
Новости регионов
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах в марте
В марте железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах. До конца месяца в Смоленской области на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. С начала года по вине автомобилистов произошло одно дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде 372 км, расположенном
Молоко на сдачу
На календаре — весна, а это значит, что совсем скоро коров выгонят на луга и начнётся сезон большого молока. К нему готовятся не только аграрии. В регионе разрабатывают комплекс дополнительных мер господдержки для стимулирования роста производства молочной продукции. Об этом в том числе шла речь в ходе рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с
Протянуть руку помощи
Смоляне глубоко сопереживают вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик и готовы оказать им всяческую поддержку, в том числе вещами и продовольствием. В регионе организованы пункты приёма гуманитарной помощи, которые работают на базе: — регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтёрства) по адресу: ул. М. Расковой, 11а (понедельник — пятница: с 9.00 до 19.00;
Под контролем. В регионе ввели мониторинг цен на товары первой необходимости
На фоне последних событий на Украине особое внимание граждан приковано не только к сообщениям новостных агентств, но и к наличию на полках смоленских магазинов товаров и к цифрам на ценниках. В администрации региона подчёркивают: власти предпринимают все возможные меры, чтобы не допустить дефицита и роста цен. Определённые шаги в этом направлении уже сделаны. На прилавках
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 15,3% в феврале 2022 года
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области в феврале 2022 года составила 265,4 тыс. тонн, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-февраль 2022 года погрузка, составила 518,5 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем в 2021 году. Стоит отметить, что значительный рост погрузки за период январь-февраль
Подготовка к весеннему паводку в Смоленском регионе Московской железной дороги идет полным ходом
В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, на Московской железной дороге идет подготовка сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. В Смоленской области проводятся работы по подготовке водоотводных сооружений, вскрытию водоотводных канав, проверка готовности техники (бульдозеров, кранов, самосвалов). Сформирован противоразмывной поезд, который при необходимости будут выезжать на железнодорожные перегоны для оперативной