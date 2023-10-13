Город32

На подлете к Брянску силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа

2023, 13 октября 14:32 Лента новостей
На подлете к Брянску силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа
Источник фото

Украинские террористы сегодня, 13 октября, предприняли попытку нанести с воздуха удар по Брянску. Об очередной атаке ВСУ сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, БПЛА самолетного типа был замечен на подлете к областному центру. Силами российской РЭБ беспилотный аппарат был уничтожен в небе.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте» — написал губернатор в личном Телеграм-канале и поблагодарил защитников.

Читайте также

Новости регионов

12.10.2023 11:19
Дополнительные поезда свяжут Смоленск с Москвой, Калининградом и Брестом на ноябрьские праздники
На период празднования Дня народного единства холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой, Калининградом и Брестом. Так, из Москвы в Смоленск 3 ноября в 18:18 отправится поезд № 211Щ, прибытие в Смоленск в 23:20. В обратном направлении – 6 ноября в 11:07 – поезд № 216. Кроме того, для поездок из Смоленска в
11.10.2023 17:30
Пешеходный мост вокзала Смоленска оборудовали пандусами для детских колясок и крупного багажа
Для удобства пассажиров с детскими колясками и крупногабаритным багажом пешеходный мост на вокзале Смоленска со стороны улицы Кашена железнодорожники оборудовали специальными пандусами. Из-за особенностей конструкции лестничных пролетов, имеющих большой угол наклона, использование пандусов инвалидами-колясочниками затруднено. Пассажиры этой категории могут оперативно получить помощь при передвижении по территории вокзала, при посадке в поезд и высадке из вагона
11.10.2023 12:53
Первый помощник
 Жителям региона рассказали о новой социальной услуге. В Смоленске запущен пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за нуждающимися. Кто может стать помощником по уходу, что входит в его обязанности и сколько за это платят? Об этом и многом другом рассказала начальник областного департамента по социальному развитию Елена Романова в рамках прямого эфира. Общение было
11.10.2023 12:27
Награда за стаж
Как в регионе поддержат опытных педагогов? В 2024 году планируется ввести дополнительную региональную награду для опытных педагогов со стажем более 40 лет — почётный знак «Педагогическая слава земли Смоленской». К знаку будет прилагаться единоразовая денежная выплата. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин во время поздравления педагогов Смоленщины — руководителей и педагогических работников дошкольного, общего, среднего
11.10.2023 12:25
Герои остаются с нами
Губернатор Василий Анохин встретился с родственниками гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Беляева, доблестно исполнявшего служебный долг в зоне СВО и удостоенного звания Героя Российской Федерации Эта высшая награда страны была присвоена Дмитрию Беляеву посмертно. Все случилось год назад, в сентябре 2022-го. Взвод под командованием Дмитрия вступил в неравный бой с превосходящими силами противника из состава одного
11.10.2023 12:24
Книжный фонд
В Смоленской области были модернизированы по модельному стандарту и дооборудованы 3 централизованные районные библиотеки. Речь идёт об учреждениях в Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. «На ремонт и оснащение каждой из них выделено более 10 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». В учреждениях провели ремонт, обновили книжный фонд,

Актуальные темы

Спорт
Брянское «Динамо» потерпело поражение от «Чайки» из Песчанокопского
Лента новостей
Жителей Брянска предупредили о временном отключении электричества
Лента новостей
ВСУ обстреляли брянский поселок Суземка
Деловые новости
Павильон на вокзале Брянск-Орловский
Происшествия
20 человек эвакуировали сотрудники МЧС на пожаре в брянской многоэтажке

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль
«Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль

С учетом ситуации на территории Израиля «Ростелеком» обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны.

Павильон на вокзале Брянск-Орловский
Павильон на вокзале Брянск-Орловский

На вокзале Брянск-Орловский началось строительство павильона для досмотра пассажиров.

«Брянскэнерго» предупреждает об опасности поражения электрическим током после непогоды
«Брянскэнерго» предупреждает об опасности поражения электрическим током после непогоды

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» напоминает жителям Брянской области о необходимости соблюдения правил электробезопасности.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.