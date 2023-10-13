На подлете к Брянску силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа

Украинские террористы сегодня, 13 октября, предприняли попытку нанести с воздуха удар по Брянску. Об очередной атаке ВСУ сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, БПЛА самолетного типа был замечен на подлете к областному центру. Силами российской РЭБ беспилотный аппарат был уничтожен в небе.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте» — написал губернатор в личном Телеграм-канале и поблагодарил защитников.