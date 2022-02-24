На пожаре в Красной Горе погиб мужчина  

Жители посёлка просят помочь семье.

В ночь на 23 февраля на улице Куйбышева в посёлке Красная Гора загорелся жилой дом. Пожар тушили три часа. В огне погиб человек.

Как рассказали в сообществе «Подслушано пгт. Красная Гора и Красногорский р-он». На пожаре погиб мужчина. Одна осталась женщина с двумя девочками 12 и 4 лет. Семья также лишилась всего имущества.

Подписчиков просят помочь женщине с детьми вещами.