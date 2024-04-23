На восстановление Брянки Брянская область выделила более 600 млн рублей

В этом году на восстановление 51 объекта в луганской Брянске Брянская область выделила из бюджета более 600 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Брянские строители помогают восстанавливать подшефный город Брянку Луганской Народной Республики. В этом году они работают на 51 объекте. На работы из бюджета Брянской области выделено более 600 млн рублей.

«На шести объектах работы уже завершены: это детские сады «Золотой» и «Золушка», восстановление оконных блоков в многоквартирном доме, пострадавшем в результате обстрела, а также восстановление кровель трех домов. Еще на десяти объектах работы продолжаются», – уточнил Александр Богомаз.

Губернатор добавил, что в прошлом году Брянская область вложила в восстановление Брянки 564,7 млн рублей. Специалисты привели в порядок 40 объектов.