Некоторые пригородные поезда отменят в Брянской области из-за ремонта на путях

2026, 17 апреля 14:00

Некоторые пригородные поезда в Брянской области отменят из-за ремонта на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороге.

C 19 апреля на перегоне Выгоничи – Полужье и на станции Полужье железнодорожники выправят 7,8 километра пути. Кроме того, в Клинцах специалисты проведут работы содержанию стрелочного перевода, с глубокой очисткой и заменой щебеночного балласта. Это обеспечит плавность и безопасности движения поездов.

На время ремонта с 19 по 25 апреля с 10:00 до 15:30 изменится расписание поездов. С 20 по 23 апреля не будут ходить составы №6305/6306, курсирующие на участке Брянск-Орловский – Унеча и в обратном направлении. 19, 21, 23 и 25 апреля из расписания выйдут поезда № 6904/6905 Новозыбков – Унеча и обратно.

