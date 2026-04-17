Некоторые пригородные поезда отменят в Брянской области из-за ремонта на путях

2026, 17 апреля 14:00
Некоторые пригородные поезда отменят в Брянской области из-за ремонта на путях
Некоторые пригородные поезда в Брянской области отменят из-за ремонта на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороге. 

 

C 19 апреля на перегоне Выгоничи – Полужье и на станции Полужье железнодорожники выправят 7,8 километра пути. Кроме того, в Клинцах специалисты  проведут работы содержанию стрелочного перевода, с глубокой очисткой и заменой щебеночного балласта. Это обеспечит плавность и безопасности движения поездов.

На время ремонта с 19 по 25 апреля с 10:00 до 15:30 изменится расписание поездов.  С 20 по 23 апреля не будут ходить составы №6305/6306, курсирующие на участке Брянск-Орловский – Унеча и в обратном направлении. 19, 21, 23 и 25 апреля из расписания выйдут поезда № 6904/6905 Новозыбков – Унеча и обратно. 

 

Читайте также

Гран-При и восемь дипломов лауреата I степени завоевал брянский ансамбль в Сочи
17 апреля 17:37
Гран-При и восемь дипломов лауреата I степени завоевал брянский ансамбль в Сочи
Брянский суд отправил курьер телефонных мошенников в колонию на три года
17 апреля 16:33
Брянский суд отправил курьер телефонных мошенников в колонию на три года
Брянец стал призёром турнира по настольному теннису в Смоленске
17 апреля 15:34
Брянец стал призёром турнира по настольному теннису в Смоленске

